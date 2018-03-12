LGlobal Funds - Asia High Di
LAHASQD:LX
9.967
SGD
0.160
1.63%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.635 - 10.248
1年トータルリターン
18.57%
年初来リターン
3.54%
前日終値
9.807
52週レンジ
8.635 - 10.248
1年トータルリターン
18.92%
年初来リターン
3.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
9.967
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
61.269
設定日
08/12/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.108
直近配当利回り（税込）
4.33%
ファンドマネージャ
LIM FANG SUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|446.00 千
|3.06 百万
|4.44
|
005935:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|1.41 千
|2.30 百万
|3.33
|
1928:HK
金沙中国 [ｻﾝｽﾞ･ﾁｬｲﾅ]
|457.20 千
|2.09 百万
|3.04
|
MAY:MK
マラヤン･バンキング
|918.83 千
|2.06 百万
|2.99
|
IAG:AU
ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|392.81 千
|2.05 百万
|2.97
|
017670:KS
ＳＫテレコム
|8.75 千
|2.04 百万
|2.95
|
SYD:AU
ｼﾄﾞﾆｰ･ｴｱﾎﾟｰﾄ
|344.93 千
|1.88 百万
|2.73
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|277.00 千
|1.83 百万
|2.65
|
2601:HK
中国太平洋保険(集団)
|437.60 千
|1.79 百万
|2.60
|
6823:HK
香港電訊信託与香港電訊[HKTﾄﾗ
|1.27 百万
|1.66 百万
|2.41
企業概要
LGlobal Funds - Asia High Dividend Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital growth by investing primarily in equities or equity-linked securities of companies in the Asia Pacific (ex Japan) region that offer attractive dividend yields and sustainable dividend payments.
住所Lion Global Investors Ltd
65 Chulia Street
#18-01/08
Singapore 049513
電話番号65-6417-6800
Webサイトwww.lionglobalinvestors.com