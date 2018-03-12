LGlobal Funds - Asia High Di

LAHASDH:LX
11.395
SGD
0.183
1.63%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.988 - 11.716
1年トータルリターン
18.55%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
11.212
52週レンジ
9.988 - 11.716
1年トータルリターン
18.91%
年初来リターン
3.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
11.395
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
61.269
設定日
12/05/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.51
直近配当利回り（税込）
4.48%
ファンドマネージャ
LIM FANG SUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
446.00 千 3.06 百万 4.44
005935:KS
ｻﾑｽﾝ電子
1.41 千 2.30 百万 3.33
1928:HK
金沙中国 [ｻﾝｽﾞ･ﾁｬｲﾅ]
457.20 千 2.09 百万 3.04
MAY:MK
マラヤン･バンキング
918.83 千 2.06 百万 2.99
IAG:AU
ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
392.81 千 2.05 百万 2.97
017670:KS
ＳＫテレコム
8.75 千 2.04 百万 2.95
SYD:AU
ｼﾄﾞﾆｰ･ｴｱﾎﾟｰﾄ
344.93 千 1.88 百万 2.73
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
277.00 千 1.83 百万 2.65
2601:HK
中国太平洋保険(集団)
437.60 千 1.79 百万 2.60
6823:HK
香港電訊信託与香港電訊[HKTﾄﾗ
1.27 百万 1.66 百万 2.41
企業概要
LGlobal Funds - Asia High Dividend Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital growth by investing primarily in equities or equity-linked securities of companies in the Asia Pacific (ex Japan) region that offer attractive dividend yields and sustainable dividend payments.
住所
Lion Global Investors Ltd
65 Chulia Street
#18-01/08
Singapore 049513
電話番号
65-6417-6800
Webサイト
www.lionglobalinvestors.com