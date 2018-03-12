Ladenburg Aggressive Growth

LAGIX:US
NASDAQ GM
13.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.18 - 13.37
1年トータルリターン
16.72%
年初来リターン
3.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.00
52週レンジ
11.18 - 13.37
1年トータルリターン
16.93%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
13
資産総額 (千 USD) ( 03/12/2018)
94.734
設定日
08/24/2015
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.0444
直近配当利回り（税込）
14.70%
ファンドマネージャ
PHIL BLANCATO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SCHG:US
ｼｭﾜﾌﾞ米国大型株ｸﾞﾛｰｽETF
35.16 千 2.66 百万 23.86
SCHV:US
ｼｭﾜﾌﾞ米国大型株ﾊﾞﾘｭｰETF
41.14 千 2.34 百万 20.97
VOT:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ･ｸﾞﾛｰｽETF
9.09 千 1.22 百万 10.92
VOE:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ･ﾊﾞﾘｭｰETF
9.52 千 1.10 百万 9.86
JPIN:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ･ﾘﾀｰﾝ･ｲﾝ
15.72 千 977.28 千 8.75
TLTE:US
ﾌﾚｯｸｽｼｪｱｰｽﾞ･ﾓｰﾆﾝｸﾞｽﾀｰ新興国
8.97 千 574.62 千 5.15
SCHC:US
ｼｭﾜﾌﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ小型株ETF
14.37 千 551.87 千 4.94
JHEQX:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾍｯｼﾞﾄﾞ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
22.02 千 431.33 千 3.86
SCHA:US
ｼｭﾜﾌﾞ米国小型株ETF
4.59 千 328.72 千 2.94
ANGL:US
ｳﾞｧﾝｴｯｸ･ﾍﾞｸﾄﾙ･ﾌｫｰﾙﾝ･ｴﾝｼﾞｪﾙ･ﾊ
10.05 千 302.49 千 2.71
企業概要
Ladenburg Aggressive Growth Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in a combination of equity, fixed income and alternative strategy exchange traded funds, exchange traded notes and mutual funds.
住所
Ladenburg Thalmann Asset Management
520 Madison Avenue
New York, NY 10022
電話番号
1-800-995-5267
Webサイト
www.ltalternativestrategiesfund.com