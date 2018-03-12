Ladenburg Aggressive Growth
LAGIX:US
NASDAQ GM
13.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.18 - 13.37
1年トータルリターン
16.72%
年初来リターン
3.17%
前日終値
13.00
52週レンジ
11.18 - 13.37
1年トータルリターン
16.93%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
13
資産総額 (千 USD) ( 03/12/2018)
94.734
設定日
08/24/2015
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.0444
直近配当利回り（税込）
14.70%
ファンドマネージャ
PHIL BLANCATO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.75%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SCHG:US
ｼｭﾜﾌﾞ米国大型株ｸﾞﾛｰｽETF
|35.16 千
|2.66 百万
|23.86
|
SCHV:US
ｼｭﾜﾌﾞ米国大型株ﾊﾞﾘｭｰETF
|41.14 千
|2.34 百万
|20.97
|
VOT:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ･ｸﾞﾛｰｽETF
|9.09 千
|1.22 百万
|10.92
|
VOE:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ･ﾊﾞﾘｭｰETF
|9.52 千
|1.10 百万
|9.86
|
JPIN:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ･ﾘﾀｰﾝ･ｲﾝ
|15.72 千
|977.28 千
|8.75
|
TLTE:US
ﾌﾚｯｸｽｼｪｱｰｽﾞ･ﾓｰﾆﾝｸﾞｽﾀｰ新興国
|8.97 千
|574.62 千
|5.15
|
SCHC:US
ｼｭﾜﾌﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ小型株ETF
|14.37 千
|551.87 千
|4.94
|
JHEQX:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾍｯｼﾞﾄﾞ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|22.02 千
|431.33 千
|3.86
|
SCHA:US
ｼｭﾜﾌﾞ米国小型株ETF
|4.59 千
|328.72 千
|2.94
|
ANGL:US
ｳﾞｧﾝｴｯｸ･ﾍﾞｸﾄﾙ･ﾌｫｰﾙﾝ･ｴﾝｼﾞｪﾙ･ﾊ
|10.05 千
|302.49 千
|2.71
企業概要
Ladenburg Aggressive Growth Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in a combination of equity, fixed income and alternative strategy exchange traded funds, exchange traded notes and mutual funds.
住所Ladenburg Thalmann Asset Management
520 Madison Avenue
New York, NY 10022
電話番号1-800-995-5267