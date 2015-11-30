Lazard Global Equity Franchi

LAGEFSI:ID
Pending Listing
LAGEFSI:ID is pending listing
GBP
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
212.518
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SRCL:US
ｽﾃﾘｻｲｸﾙ
169.91 千 12.80 百万 6.21
IGT:US
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｹﾞｰﾑ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(IGT)
425.42 千 12.37 百万 6.00
SESG:FP
SES
665.99 千 10.43 百万 5.06
HRB:US
H&Rﾌﾞﾛｯｸ
388.03 千 10.30 百万 4.99
ESRX:US
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
129.37 千 10.24 百万 4.97
ORCL:US
オラクル
195.63 千 10.09 百万 4.89
QCOM:US
ｸｱﾙｺﾑ
137.15 千 9.36 百万 4.54
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
88.50 千 8.41 百万 4.08
MDT:US
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ
95.48 千 8.20 百万 3.98
OMC:US
オムニコム･グループ
106.87 千 8.19 百万 3.97
企業概要
Lazard Global Equity Franchise Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment on a global basis in the equities and equity-related instruments that are listed or traded on regulated markets.
住所
Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-790-5068
Webサイト
www.lazardnet.com