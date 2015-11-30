Lazard Global Equity Franchi
LAGEFSI:ID
Pending Listing
GBP
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
212.518
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SRCL:US
ｽﾃﾘｻｲｸﾙ
|169.91 千
|12.80 百万
|6.21
|
IGT:US
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｹﾞｰﾑ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(IGT)
|425.42 千
|12.37 百万
|6.00
|
SESG:FP
SES
|665.99 千
|10.43 百万
|5.06
|
HRB:US
H&Rﾌﾞﾛｯｸ
|388.03 千
|10.30 百万
|4.99
|
ESRX:US
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|129.37 千
|10.24 百万
|4.97
|
ORCL:US
オラクル
|195.63 千
|10.09 百万
|4.89
|
QCOM:US
ｸｱﾙｺﾑ
|137.15 千
|9.36 百万
|4.54
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|88.50 千
|8.41 百万
|4.08
|
MDT:US
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ
|95.48 千
|8.20 百万
|3.98
|
OMC:US
オムニコム･グループ
|106.87 千
|8.19 百万
|3.97
企業概要
Lazard Global Equity Franchise Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment on a global basis in the equities and equity-related instruments that are listed or traded on regulated markets.
住所Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号353-1-790-5068
Webサイトwww.lazardnet.com