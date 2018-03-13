ﾘｸｿｰETFﾊﾟﾝ･ｱﾌﾘｶ

LAFRI:IM
BrsaItaliana
9.82
EUR
0.03
0.30%
更新日時 2018/03/13
始値
9.77
安値 - 高値 レンジ（日）
9.77 - 9.85
出来高
3,916
前日終値
9.79
52週レンジ
8.46 - 10.04
1年トータルリターン
8.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.77
安値 - 高値 レンジ（日）
9.77 - 9.85
出来高
3,916
前日終値
9.79
52週レンジ
8.46 - 10.04
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
0.38%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
9.8588
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
67.955
設定日
09/29/2008
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 12/07/2011)
0.07
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
8.47%
3年トータルリターン
2.12%
5年トータルリターン
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FM:CN
ﾌｧｰｽﾄ･ｸｧﾝﾀﾑ･ﾐﾈﾗﾙｽﾞ
531.38 千 6.82 百万 10.03
NPN:SJ
ナスパーズ
27.19 千 6.63 百万 9.75
COMI:EY
1.51 百万 5.94 百万 8.74
RRS:LN
ﾗﾝﾄﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾘｿｰｼｽﾞ
72.46 千 4.92 百万 7.24
ATW:MC
92.07 千 4.17 百万 6.13
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
180.79 千 2.80 百万 4.11
IAM:MC
204.90 千 2.74 百万 4.04
BCP:MC
102.44 千 2.74 百万 4.04
SOL:SJ
ｻｿｰﾙ
82.95 千 2.39 百万 3.51
MTN:SJ
ＭＴＮグループ
262.99 千 2.39 百万 3.51
企業概要
リクソーETFパン・アフリカ（Lyxor ETF PAN AFRICA）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。アフリカ株式市場に上場されている企業、またはSGI汎アフリカ指数のパフ ォーマンスに連動し、アフリカで活動する企業のエクスポージャー提供を目的とする。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com