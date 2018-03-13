ﾘｸｿｰETFﾊﾟﾝ･ｱﾌﾘｶ
LAFRI:IM
BrsaItaliana
9.82
EUR
0.03
0.30%
更新日時 2018/03/13
始値
9.77
安値 - 高値 レンジ（日）
9.77 - 9.85
出来高
3,916
前日終値
9.79
52週レンジ
8.46 - 10.04
1年トータルリターン
8.63%
始値
9.77
安値 - 高値 レンジ（日）
9.77 - 9.85
出来高
3,916
前日終値
9.79
52週レンジ
8.46 - 10.04
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
0.38%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
9.8588
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
67.955
設定日
09/29/2008
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 12/07/2011)
0.07
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
8.47%
3年トータルリターン
2.12%
5年トータルリターン
2.06%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FM:CN
ﾌｧｰｽﾄ･ｸｧﾝﾀﾑ･ﾐﾈﾗﾙｽﾞ
|531.38 千
|6.82 百万
|10.03
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|27.19 千
|6.63 百万
|9.75
|
COMI:EY
|1.51 百万
|5.94 百万
|8.74
|
RRS:LN
ﾗﾝﾄﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾘｿｰｼｽﾞ
|72.46 千
|4.92 百万
|7.24
|
ATW:MC
|92.07 千
|4.17 百万
|6.13
|
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|180.79 千
|2.80 百万
|4.11
|
IAM:MC
|204.90 千
|2.74 百万
|4.04
|
BCP:MC
|102.44 千
|2.74 百万
|4.04
|
SOL:SJ
ｻｿｰﾙ
|82.95 千
|2.39 百万
|3.51
|
MTN:SJ
ＭＴＮグループ
|262.99 千
|2.39 百万
|3.51
企業概要
リクソーETFパン・アフリカ（Lyxor ETF PAN AFRICA）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。アフリカ株式市場に上場されている企業、またはSGI汎アフリカ指数のパフ ォーマンスに連動し、アフリカで活動する企業のエクスポージャー提供を目的とする。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com