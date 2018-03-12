ﾗﾌﾏ
LAF:FP
EN Paris
24.6
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/12
出来高
303
前日終値
24.6
52週レンジ
20.6 - 27.00
1年トータルリターン
12.43%
出来高
303
前日終値
24.6
52週レンジ
20.6 - 27.00
1年トータルリターン
12.43%
年初来リターン
7.94%
株価収益率(PER) (TTM)
32.14
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
0.8
時価総額 (百万 EUR)
174.922
発行済株式数 (百万)
7.111
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.09
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Apparel & Textile Products
産業サブグループ
Apparel, Footwear & Acc Design
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企業概要
ラフマ（Lafuma S.A.）はアウトドア用品メーカー。アウトドアウェア、キャンプ用品、 フットウェア、リュックサックを製造。欧州、北米、中東、アジア太平洋地域で製品を販売する。
住所6 Rue Victor Lafuma
Anneyron, 26140
France
電話番号33-4-75-31-31-31
Webサイトwww.lafuma.com