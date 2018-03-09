Lazard Pan-European Small Ca
LAEEIDL:ID
124.7704
EUR
0.4937
0.40%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.3792 - 131.1124
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
-2.52%
前日終値
124.2767
52週レンジ
109.3792 - 131.1124
1年トータルリターン
14.64%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
124.7704
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2017)
119.226
設定日
03/08/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.13865626
直近配当利回り（税込）
1.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AP859858:COR
|83.23 千
|83.40 百万
|13.10
|
EJ808025:COR
|49.53 千
|50.09 百万
|7.87
|
AP364783:COR
|44.84 千
|44.90 百万
|7.05
|
AO985781:COR
|34.09 千
|34.12 百万
|5.36
|
AO643562:COR
|24.48 千
|24.49 百万
|3.84
|
EH375794:COR
|23.08 千
|23.55 百万
|3.70
|
FBK:IM
ﾌｨﾈｺﾊﾞﾝｸ･ﾊﾞﾝｶ･ﾌｨﾈｺ
|1.10 百万
|10.99 百万
|1.72
|
SUBC:NO
ｻﾌﾞｼｰ7
|865.39 千
|10.86 百万
|1.71
|
CBK:GR
ｺﾒﾙﾂ銀行
|806.53 千
|10.69 百万
|1.68
|
UPM:FH
UPMｷﾝﾒﾈ
|392.28 千
|10.65 百万
|1.67
企業概要
Lazard Pan-European Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in equity and equity-related securities of European smaller companies.
住所Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号353-1-790-5068
Webサイトwww.lazardnet.com