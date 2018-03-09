Lazard Pan-European Small Ca

LAEEIDL:ID
124.7704
EUR
0.4937
0.40%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.3792 - 131.1124
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
-2.52%
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前日終値
124.2767
52週レンジ
109.3792 - 131.1124
1年トータルリターン
14.64%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
124.7704
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2017)
119.226
設定日
03/08/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.13865626
直近配当利回り（税込）
1.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AP859858:COR
83.23 千 83.40 百万 13.10
EJ808025:COR
49.53 千 50.09 百万 7.87
AP364783:COR
44.84 千 44.90 百万 7.05
AO985781:COR
34.09 千 34.12 百万 5.36
AO643562:COR
24.48 千 24.49 百万 3.84
EH375794:COR
23.08 千 23.55 百万 3.70
FBK:IM
ﾌｨﾈｺﾊﾞﾝｸ･ﾊﾞﾝｶ･ﾌｨﾈｺ
1.10 百万 10.99 百万 1.72
SUBC:NO
ｻﾌﾞｼｰ7
865.39 千 10.86 百万 1.71
CBK:GR
ｺﾒﾙﾂ銀行
806.53 千 10.69 百万 1.68
UPM:FH
UPMｷﾝﾒﾈ
392.28 千 10.65 百万 1.67
企業概要
Lazard Pan-European Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in equity and equity-related securities of European smaller companies.
住所
Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-790-5068
Webサイト
www.lazardnet.com