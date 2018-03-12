企業概要

ロード･アベット･デベロッピング･グロース･ファンド（Lord Abbett Developing Growth Fund Inc）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。主な投資対象は、長期的に高成長が見込まれる新興小規模企業の普通株。