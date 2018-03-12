ﾛｰﾄﾞ･ｱﾍﾞｯﾄ･ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾋﾟﾝｸﾞ･ｸﾞﾛｰｽ
LADRX:US
NASDAQ GM
25.49
USD
0.07
0.28%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.27 - 25.49
1年トータルリターン
35.01%
年初来リターン
12.29%
前日終値
25.42
52週レンジ
18.27 - 25.49
1年トータルリターン
35.87%
年初来リターン
12.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
25.49
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.961
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 11/24/2015)
0.1887
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ARTHUR K WEISE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.51%
経費率
1.26%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
WIX:US
ｳｨｯｸｽ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ
|628.06 千
|51.78 百万
|2.48
|
SHOP:CN
ｼｮｯﾋﾟﾌｧｲ
|604.43 千
|45.91 百万
|2.20
|
CGNX:US
ｺｸﾞﾈｯｸｽ
|1.06 百万
|45.34 百万
|2.17
|
PLAY:US
ﾃﾞｲﾌﾞ&ﾊﾞｽﾀｰｽﾞ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
|678.81 千
|43.45 百万
|2.08
|
WAGE:US
ｳｪｲｼﾞﾜｰｸｽ
|544.11 千
|40.16 百万
|1.93
|
ALSN:US
ｱﾘｿﾝ･ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|1.00 百万
|38.76 百万
|1.86
|
EXAS:US
ｲｸﾞｻﾞｸﾄ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ
|1.27 百万
|38.18 百万
|1.83
|
LYV:US
ﾗｲﾌﾞ･ﾈｰｼｮﾝ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
|1.13 百万
|36.35 百万
|1.74
|
CAVM:US
ｶﾋﾞｳﾑ
|518.28 千
|35.68 百万
|1.71
|
TWOU:US
2U
|751.01 千
|34.10 百万
|1.63
企業概要
ロード･アベット･デベロッピング･グロース･ファンド（Lord Abbett Developing Growth Fund Inc）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。主な投資対象は、長期的に高成長が見込まれる新興小規模企業の普通株。
住所Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号1-888-522-2388
Webサイトwww.lordabbett.com