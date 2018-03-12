ﾛｰﾄﾞ･ｱﾍﾞｯﾄ･ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾋﾟﾝｸﾞ･ｸﾞﾛｰｽ

LADQX:US
NASDAQ GM
25.09
USD
0.08
0.32%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.99 - 25.09
1年トータルリターン
34.97%
年初来リターン
12.31%
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前日終値
25.01
52週レンジ
17.99 - 25.09
1年トータルリターン
35.84%
年初来リターン
12.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
25.09
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.961
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 11/24/2015)
0.1887
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ARTHUR K WEISE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.60%
信託報酬額
0.51%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
WIX:US
ｳｨｯｸｽ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ
628.06 千 51.78 百万 2.48
SHOP:CN
ｼｮｯﾋﾟﾌｧｲ
604.43 千 45.91 百万 2.20
CGNX:US
ｺｸﾞﾈｯｸｽ
1.06 百万 45.34 百万 2.17
PLAY:US
ﾃﾞｲﾌﾞ&ﾊﾞｽﾀｰｽﾞ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
678.81 千 43.45 百万 2.08
WAGE:US
ｳｪｲｼﾞﾜｰｸｽ
544.11 千 40.16 百万 1.93
ALSN:US
ｱﾘｿﾝ･ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
1.00 百万 38.76 百万 1.86
EXAS:US
ｲｸﾞｻﾞｸﾄ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ
1.27 百万 38.18 百万 1.83
LYV:US
ﾗｲﾌﾞ･ﾈｰｼｮﾝ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
1.13 百万 36.35 百万 1.74
CAVM:US
ｶﾋﾞｳﾑ
518.28 千 35.68 百万 1.71
TWOU:US
2U
751.01 千 34.10 百万 1.63
企業概要
ロード･アベット･デベロッピング･グロース･ファンド（Lord Abbett Developing Growth Fund Inc）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。主な投資対象は、長期的に高成長が見込まれる新興小規模企業の普通株。
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388
Webサイト
www.lordabbett.com