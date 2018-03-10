Lupus alpha Dividend Champio
LADIVRE:GR
124.37
EUR
0.82
0.66%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.22 - 129.31
1年トータルリターン
11.02%
年初来リターン
-0.43%
前日終値
123.55
52週レンジ
112.22 - 129.31
1年トータルリターン
11.91%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
124.37
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
228.955
設定日
02/24/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.12
直近配当利回り（税込）
0.10%
ファンドマネージャ
MARCUS RATZ / MARKUS HERRMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.75%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
WDI:GR
ﾜｲﾔｰｶｰﾄﾞ
|167.50 千
|9.33 百万
|4.91
|
DNLM:LN
ダネルム･グループ
|1.31 百万
|8.96 百万
|4.72
|
JD/:LN
JDｽﾎﾟｰﾂ･ﾌｧｯｼｮﾝ
|2.23 百万
|8.91 百万
|4.69
|
NETB:SS
ﾈｯﾄｴﾝﾄ
|1.16 百万
|8.86 百万
|4.66
|
COK:GR
ｶﾝｺﾑ
|146.32 千
|7.79 百万
|4.10
|
EMIS:LN
EMISｸﾞﾙｰﾌﾟ
|730.00 千
|7.67 百万
|4.03
|
GTO:NA
ｼﾞｪﾑｱﾙﾄ
|143.50 千
|7.54 百万
|3.97
|
DOM:LN
ドミノ･ピザUK & IRL
|2.17 百万
|7.25 百万
|3.82
|
GRG:LN
グレッグズ
|585.50 千
|7.21 百万
|3.79
|
ACX:GR
ﾍﾞｯﾄ-ｱｯﾄ-ﾎｰﾑ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ
|54.00 千
|6.86 百万
|3.61
企業概要
Lupus alpha Dividend Champions is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in small- and mid-cap European companies, which excels in solid balance through continuous dividend distributions. The Fund's objective is to participate in the growth of these companies, and to achieve higher performance than the benchmark in the long-run.
住所Lupus alpha Investment GmbH
Speicherstrasse 49-51
D-60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号46-69-365058-7000
Webサイトwww.lupusalpha.com