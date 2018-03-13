企業概要

リシア・モーターズ（Lithia Motors, Inc.）は自動車販売会社。新車・中古車レンタル 、融資、サービスを手掛ける。部品・付属品販売、延長サービス契約、自動車アフターサービス用製品、衝突修理など、その他関連サービス・製品も提供。全米で事業を展開。