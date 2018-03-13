ﾘｼｱ･ﾓｰﾀｰｽﾞ
LAD:US
New York
107.17
USD
0.19
0.18%
更新日時 2018/03/13
始値
107.00
安値 - 高値 レンジ（日）
106.45 - 109.07
出来高
235,543
前日終値
106.98
52週レンジ
80.88 - 127.99
1年トータルリターン
17.14%
始値
107.00
安値 - 高値 レンジ（日）
106.45 - 109.07
出来高
235,543
前日終値
106.98
52週レンジ
80.88 - 127.99
1年トータルリターン
17.14%
年初来リターン
-5.65%
株価収益率(PER) (TTM)
13.02
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
8.23
時価総額 (十億 USD)
2.681
発行済株式数 (百万)
24.021
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.27
直近配当利回り（税込）
1.01%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Automotive Retailers
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企業概要
リシア・モーターズ（Lithia Motors, Inc.）は自動車販売会社。新車・中古車レンタル 、融資、サービスを手掛ける。部品・付属品販売、延長サービス契約、自動車アフターサービス用製品、衝突修理など、その他関連サービス・製品も提供。全米で事業を展開。
住所150 North Bartlett Street
Medford, OR 97501
United States
電話番号1-541-776-6401
Webサイトwww.lithia.com