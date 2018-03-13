ﾗ･ｺﾒﾙ
LACOMUBC:MM
Mexico
18.46
MXN
0.03
0.16%
更新日時 2018/03/13
始値
18.50
安値 - 高値 レンジ（日）
18.34 - 18.55
出来高
335,922
前日終値
18.49
52週レンジ
13.60 - 21.20
1年トータルリターン
30.37%
始値
18.50
安値 - 高値 レンジ（日）
18.34 - 18.55
出来高
335,922
前日終値
18.49
52週レンジ
13.60 - 21.20
1年トータルリターン
30.37%
年初来リターン
-8.84%
株価収益率(PER) (TTM)
25.64
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (MXN) (TTM)
0.72
時価総額 (十億 MXN)
20.048
発行済株式数 (百万)
459.224
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Staples
業種
Retail - Consumer Staples
産業サブグループ
Food & Drug Stores
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企業概要
ラ・コメル（La Comer SAB de C.V.）は、食料品店と大型スーパーマーケットを運営。
住所Av. Revolucion 780
Module 2, San Juan
Mexico City, 03730
Mexico
電話番号52-709-313
Webサイトwww.lacomer.com.mx