ﾗ･ｺﾒﾙ
LACOMEUB:MM
Mexico
MXN
出来高
0
前日終値
19.20
出来高
0
前日終値
19.20
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (MXN) (TTM)
0.72
時価総額 (十億 MXN)
20.048
発行済株式数 (百万)
626.776
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Staples
業種
Retail - Consumer Staples
産業サブグループ
Food & Drug Stores
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企業概要
ラ・コメル（La Comer SAB de C.V.）は、食料品店と大型スーパーマーケットを運営。
住所Av. Revolucion 780
Module 2, San Juan
Mexico City, 03730
Mexico
電話番号52-709-313
Webサイトwww.lacomer.com.mx