Los Angeles Capital Emerging
LACEMRA:ID
14.16
USD
0.14
0.99%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.90 - 14.97
1年トータルリターン
29.89%
年初来リターン
4.32%
前日終値
14.02
52週レンジ
10.90 - 14.97
1年トータルリターン
32.89%
年初来リターン
4.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
14.163
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
2.254
設定日
08/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|16.00
|33.24 千
|3.12
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|900.00
|32.19 千
|3.02
|
8299:TT
群聯電子 [ﾌｧｲｿﾝ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ]
|2.00 千
|24.69 千
|2.32
|
2317:TT
鴻海精密工業 [ﾎﾝﾊｲ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･
|5.75 千
|22.12 千
|2.08
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|148.00
|20.85 千
|1.96
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|3.00 千
|20.56 千
|1.93
|
NTES:US
網易[ﾈｯﾄｲｰｽﾞ]
|63.00
|18.94 千
|1.78
|
105560:KS
KBﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|367.00
|18.51 千
|1.74
|
000030:KS
ｳﾘｨ銀行
|1.14 千
|18.45 千
|1.73
|
086790:KS
ﾊﾅ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|453.00
|17.92 千
|1.68
企業概要
Los Angeles Capital Emerging Markets Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's investment objective is to seek to provide capital appreciation. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of equity securities which are listed, traded or dealt in on regulated markets in emerging market countries.
住所Los Angeles Capital Global Funds PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号-
Webサイト
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