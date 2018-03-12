ｺﾛﾝﾋﾞｱ･ｴｲｺｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
LACAX:US
NASDAQ GM
13.98
USD
0.03
0.22%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.88 - 14.01
1年トータルリターン
27.16%
年初来リターン
8.20%
前日終値
13.95
52週レンジ
10.88 - 14.01
1年トータルリターン
27.70%
年初来リターン
8.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
13.98
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
4.870
設定日
10/16/2000
直近配当額 ( 12/05/2017)
0.3895
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MATTHEW A LITFIN / P ZACHARY EGAN
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.10%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
PRAH:US
PRAﾍﾙｽ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ
|851.28 千
|77.53 百万
|1.68
|
MASI:US
マシモ
|864.55 千
|73.31 百万
|1.59
|
ODFL:US
ｵｰﾙﾄﾞ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ･ﾌﾚｲﾄ･ﾗｲﾝ
|534.82 千
|70.36 百万
|1.53
|
ANSS:US
ｱﾝｼｽ
|462.53 千
|68.26 百万
|1.48
|
EHC:US
ﾍﾙｽｻｳｽ
|1.38 百万
|68.22 百万
|1.48
|
IPGP:US
IPGﾌｫﾄﾆｸｽ
|318.10 千
|68.11 百万
|1.48
|
WBC:US
WABCOホールディングス
|454.68 千
|65.25 百万
|1.42
|
TRU:US
ﾄﾗﾝｽ･ﾕﾆｵﾝ
|1.12 百万
|61.39 百万
|1.33
|
CDW:US
CDW
|848.08 千
|58.93 百万
|1.28
|
LAZ:US
ラザード
|1.12 百万
|58.87 百万
|1.28
企業概要
コロンビア・エイコーン・ファンド（Columbia Acorn Fund）は、購入時の時価総額が50 億米ドル未満の中小企業の株式に投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所Columbia Wanger Asset Management LLC
227 West Monroe Street, Suite 3000
Chicago IL, 60606
電話番号312-634-9200