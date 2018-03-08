Laca FI Multimercado Credito
LACAFIM:BZ
1.50
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.31 - 1.50
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
3.56%
前日終値
1.50
52週レンジ
1.31 - 1.50
1年トータルリターン
12.30%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.499969
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
62.739
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI840463:COR
|4.84 千
|15.63 百万
|26.11
|
JV523327:COR
|2.80 千
|8.93 百万
|14.92
|
DITPF:BZ
S3 Santander DI Tpf FIC FI R
|3.96 百万
|6.11 百万
|10.21
|
EK026705:COR
|1.40 千
|4.46 百万
|7.45
|
DARTFIC:BZ
ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ
|1.89 百万
|3.52 百万
|5.88
|
KPZETAF:BZ
Kapitalo Zeta FIQ FI Multime
|912.16 千
|2.80 百万
|4.68
|
GAPLUSS:BZ
Gavea Macro FIC FI Multimerc
|7.91 千
|2.17 百万
|3.63
|
CNSIBIN:BZ
Consenso Ibiuna FIC FI Multi
|1.49 百万
|2.07 百万
|3.46
|
HZNFDR:BZ
Verde Am Horizonte Feeder FI
|1.53 百万
|2.02 百万
|3.37
|
CGIRFIC:BZ
CGI R Investimento no Exteri
|1.50 百万
|1.70 百万
|2.84
企業概要
Laca FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号55 11 3053 0211
Webサイト
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