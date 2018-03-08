Laca FI Multimercado Credito

LACAFIM:BZ
1.50
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.31 - 1.50
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
3.56%
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前日終値
1.50
52週レンジ
1.31 - 1.50
1年トータルリターン
12.30%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.499969
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
62.739
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI840463:COR
4.84 千 15.63 百万 26.11
JV523327:COR
2.80 千 8.93 百万 14.92
DITPF:BZ
S3 Santander DI Tpf FIC FI R
3.96 百万 6.11 百万 10.21
EK026705:COR
1.40 千 4.46 百万 7.45
DARTFIC:BZ
ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ
1.89 百万 3.52 百万 5.88
KPZETAF:BZ
Kapitalo Zeta FIQ FI Multime
912.16 千 2.80 百万 4.68
GAPLUSS:BZ
Gavea Macro FIC FI Multimerc
7.91 千 2.17 百万 3.63
CNSIBIN:BZ
Consenso Ibiuna FIC FI Multi
1.49 百万 2.07 百万 3.46
HZNFDR:BZ
Verde Am Horizonte Feeder FI
1.53 百万 2.02 百万 3.37
CGIRFIC:BZ
CGI R Investimento no Exteri
1.50 百万 1.70 百万 2.84
企業概要
Laca FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211
Webサイト
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