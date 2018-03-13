ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ･ﾃﾞｲﾘｰS&Pﾊﾞｲｵﾃｯｸ･ﾌﾞﾙ
LABU:US
NYSE Arca
109.06
USD
1.77
1.65%
更新日時 2018/03/13
始値
108.73
安値 - 高値 レンジ（日）
105.15 - 109.95
出来高
831,617
前日終値
107.29
52週レンジ
40.95 - 116.54
1年トータルリターン
105.34%
始値
108.73
安値 - 高値 レンジ（日）
105.15 - 109.95
出来高
831,617
前日終値
107.29
52週レンジ
40.95 - 116.54
1年トータルリターン
106.34%
年初来リターン
40.09%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
109.1243
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
399.570
設定日
05/28/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.06%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
PAUL BRIGANDI
直近配当額 ( 12/19/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
56.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
DGCXX:US
Dreyfus Government Cash Mana
|120.10 百万
|120.10 百万
|7.98
|
XBI:US
SPDR S&PﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF
|611.41 千
|59.29 百万
|3.94
|
FTIXX:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｽｸｴｱﾌ
|30.41 百万
|30.41 百万
|2.02
|
MISXX:US
ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲ
|16.57 百万
|16.57 百万
|1.10
企業概要
ディレクション･デイリーS&Pバイオテック･ブル･3Xシェアーズ（Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares）は、米国籍の上場投資信託。S&Pバイオテクノロジー・セレクト・インダストリー指数の日次パフォーマンスの3倍(300％)の投資成果を目指す。投資目的の達成は、日次ベースでのみ評価する。通常とは異なり、大部分のETFよりリスクが著しく 高い。
住所Direxion Shares ETF Trust
1301 Avenue of the Americas
28th Floor
New York, NY 10019
USA
電話番号1-877-437-9363
Webサイトwww.direxionshares.com