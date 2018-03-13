ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ･ﾃﾞｲﾘｰS&Pﾊﾞｲｵﾃｯｸ･ﾌﾞﾙ

LABU*:MM
Mexico
2,030.00
MXN
25.00
1.25%
更新日時 2018/03/13
始値
2,030.00
安値 - 高値 レンジ（日）
2,030.00 - 2,030.00
出来高
99
前日終値
2,005.00
52週レンジ
873.44 - 2,125.00
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始値
2,030.00
安値 - 高値 レンジ（日）
2,030.00 - 2,030.00
出来高
99
前日終値
2,005.00
52週レンジ
873.44 - 2,125.00
年初来リターン
28.48%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
399.570
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL BRIGANDI
直近配当額 ( 12/19/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
42.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
DGCXX:US
Dreyfus Government Cash Mana
120.10 百万 120.10 百万 7.98
XBI:US
SPDR S&PﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF
611.41 千 59.29 百万 3.94
FTIXX:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｽｸｴｱﾌ
30.41 百万 30.41 百万 2.02
MISXX:US
ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲ
16.57 百万 16.57 百万 1.10
企業概要
ディレクション･デイリーS&Pバイオテック･ブル･3Xシェアーズ（Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares）は、米国籍の上場投資信託。S&Pバイオテクノロジー・セレクト・インダストリー指数の日次パフォーマンスの3倍(300％)の投資成果を目指す。投資目的の達成は、日次ベースでのみ評価する。通常とは異なり、大部分のETFよりリスクが著しく 高い。
住所
Direxion Shares ETF Trust
1301 Avenue of the Americas
28th Floor
New York, NY 10019
USA
電話番号
1-877-437-9363
Webサイト
www.direxionshares.com