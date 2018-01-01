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発行済株式数 (百万)
118.342
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直近配当利回り（税込）
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セクター
Technology
業種
Technology Services
産業サブグループ
IT Services

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
カイノス・グループ（Kainos Group plc ）はソフトウエア会社。情報技術(IT)サービ ス、コンサルティング、ソフトウエアソリューションを提供。デジタル・テクノロジー・ソリューション、ソフトウエア設計および開発、サードパーティ・ソフトウエアの統合および導入サービス、テクノロジー・サポート・サービスを専門とする。世界各地で事業を展開。
住所
111 Charterhouse Street
London, EC1M 6AW
United Kingdom
電話番号
44-20-7409-7771
Webサイト
www.kainos.com

役員

取締役

  • Brendan Mooney
    Chief Executive Officer
  • Richard McCann
    Chief Financial Officer/COO
  • Tom Gray
    Chief Technology Officer
  • Brian Gannon
    Senior VP:Corporate Dev
  • Paul Gannon
    Senior VP:Sales
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