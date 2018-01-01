ｶｲﾉｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
KNNNF:US
OTC US
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
118.342
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Technology
業種
Technology Services
産業サブグループ
IT Services
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企業概要
カイノス・グループ（Kainos Group plc ）はソフトウエア会社。情報技術(IT)サービ ス、コンサルティング、ソフトウエアソリューションを提供。デジタル・テクノロジー・ソリューション、ソフトウエア設計および開発、サードパーティ・ソフトウエアの統合および導入サービス、テクノロジー・サポート・サービスを専門とする。世界各地で事業を展開。
住所111 Charterhouse Street
London, EC1M 6AW
United Kingdom
電話番号44-20-7409-7771
Webサイトwww.kainos.com