京浜急行電鉄
KHEXF:US
OTC US
17.40
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
出来高
166
前日終値
17.40
52週レンジ
15.05 - 18.01
出来高
166
前日終値
17.40
52週レンジ
15.05 - 18.01
年初来リターン
-28.69%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (JPY) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
4.798
発行済株式数 (百万)
275.761
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
0.72%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Passenger Transportation
産業サブグループ
Transit Services
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企業概要
京浜急行電鉄は関東地方にて旅客鉄道およびローカル・貸切バスを運営する。また、 鉄道線隣接地などにて不動産賃貸・都市開発・ホテル・レジャー施設・百貨店も営む。
住所2-20-20 Takanawa
Minato-Ku, 108-8625
Japan
電話番号81-3-3280-9135
Webサイトwww.keikyu.co.jp/