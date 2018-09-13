KHDﾌﾝﾎﾞﾙﾄ･ｳﾞｪﾀﾞｰｸ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
KHDHF:US
OTC US
2.91
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/13
出来高
672
前日終値
2.91
52週レンジ
2.12 - 3.37
1年トータルリターン
19.17%
出来高
672
前日終値
2.91
52週レンジ
2.12 - 3.37
1年トータルリターン
19.17%
年初来リターン
11.49%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
144.637
発行済株式数 (百万)
49.704
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Industrials
業種
Engineering & Construction Svcs
産業サブグループ
Engineering Services
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企業概要
KHDフンボルト・ヴェダーク・インターナショナル（KHD Humboldt Wedag International AG）は建設会社。子会社を通して工場と設備の設計・建設を手掛ける。セメント工場と石炭プロセシング施設を建設し、エンジニアリングと保守サービスも提供する。
住所Colonia Allee 3
Cologne, 51067
Germany
電話番号49-221-6504-0
Webサイトwww.khd.com