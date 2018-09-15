ｸﾗﾌﾄ･ﾊｲﾝﾂ
KHCB34:BZ
BM&FBOVESPA
247.56
BRL
1.09
0.44%
更新日時 2018/09/15
始値
247.56
安値 - 高値 レンジ（日）
247.56 - 247.56
出来高
100
前日終値
248.65
52週レンジ
192.81 - 265.20
1年トータルリターン
1.53%
始値
247.56
安値 - 高値 レンジ（日）
247.56 - 247.56
出来高
100
前日終値
248.65
52週レンジ
192.81 - 265.20
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-3.97%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 BRL)
301.818
発行済株式数 (十億)
1.219
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
3.76%
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Packaged Food
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企業概要
クラフト・ハインツ（The Kraft Heinz Company）は食品加工会社。乳製品、ソース、フ レーバー付粉ミルク、その他の製品を販売する。世界で事業を展開する。
住所1 PPG Place
Pittsburgh, PA 15222
United States
電話番号1-412-456-5700
Webサイトwww.kraftheinzcompany.com