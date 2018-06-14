建滔化工集団 [ｷﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ･ｹﾐｶﾙ
KGZ:GR
Berlin
3.41
EUR
0.03
0.87%
更新日時 23:26 JST 2018/06/14
始値
3.48
安値 - 高値 レンジ（日）
3.34 - 3.48
出来高
0
前日終値
3.44
52週レンジ
3.16 - 5.34
1年トータルリターン
7.34%
始値
3.48
安値 - 高値 レンジ（日）
3.34 - 3.48
出来高
0
前日終値
3.44
52週レンジ
3.16 - 5.34
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
-23.68%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (HKD) (TTM)
-
時価総額 (十億 EUR)
3.637
発行済株式数 (十億)
1.066
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
5.11%
セクター
Materials
業種
Chemicals
産業サブグループ
Basic & Diversified Chemicals
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企業概要
建滔化工集団[ｷﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ･ｹﾐｶﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]（Kingboard Chemical Holdings Limited）は多角化事業会社。子会社を通じて、ラミネート、化学品、プリント基板、銅箔、ガラス布、ガラス糸、さらしクラフト紙などを製造する。世界で事業を展開。
住所23th Floor, Delta House
3 On Yiu Street Shek Mun, Shat
Hong Kong
Hong Kong (SAR)
電話番号852-2605-6493
Webサイトwww.kingboard.com