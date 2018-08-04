企業概要

クルン・タイ銀行 (Krung Thai Bank Public Company Limited) は国営の商業銀行。主なサービスは、準備基金運用、外為業務、国際貿易金融サービスのほか、法人・個人向け サービス、クレジットカード、モーゲージローンなど。同行の筆頭株主は、金融機関再 建開発基金 (Financial Institutions Development Fund)。