クルン･タイ銀行
KGTFF:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
0.56
52週レンジ
0.53 - 0.66
出来高
0
前日終値
0.56
52週レンジ
0.53 - 0.66
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (THB) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (十億)
13.976
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
3.19%
セクター
Financials
業種
Banking
産業サブグループ
Banks
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企業概要
クルン・タイ銀行 (Krung Thai Bank Public Company Limited) は国営の商業銀行。主なサービスは、準備基金運用、外為業務、国際貿易金融サービスのほか、法人・個人向け サービス、クレジットカード、モーゲージローンなど。同行の筆頭株主は、金融機関再 建開発基金 (Financial Institutions Development Fund)。
住所35 Sukhumvit Road
Khlong Toei Nua, Wattana
Bangkok, 10110
Thailand
電話番号66-2-255-2222
Webサイトwww.ktb.co.th