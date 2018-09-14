Kempen International Funds -
KGSCBNE:LX
41.76
EUR
0.23
0.55%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
35.62 - 43.00
1年トータルリターン
17.97%
年初来リターン
6.57%
前日終値
41.53
52週レンジ
35.62 - 43.00
1年トータルリターン
18.40%
年初来リターン
6.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
41.76
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
341.216
設定日
07/08/2014
直近配当額 ( 07/23/2018)
0.3
直近配当利回り（税込）
1.44%
ファンドマネージャ
JAN WILLEM BERGHUIS / MAARTEN VANKAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LXFR:US
ﾗｯｸｽﾌｧｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|656.04 千
|9.82 百万
|3.12
|
TRN:US
ﾄﾘﾆﾃｨ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|332.42 千
|9.75 百万
|3.10
|
THR:US
ｻｰﾓﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|494.23 千
|9.68 百万
|3.07
|
2432:JP
ディー・エヌ・エー
|582.90 千
|9.36 百万
|2.97
|
BC:US
ﾌﾞﾗﾝｽﾞｳｨｯｸ
|165.42 千
|9.14 百万
|2.90
|
LHCG:US
LHCｸﾞﾙｰﾌﾟ
|122.48 千
|8.98 百万
|2.85
|
WEF:CN
ｳｴｽﾀﾝ･ﾌｫﾚｽﾄ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ
|4.91 百万
|8.57 百万
|2.72
|
SAVE:US
ｽﾋﾟﾘｯﾄ航空
|252.78 千
|7.87 百万
|2.50
|
FSLR:US
ファーストソーラー
|174.42 千
|7.87 百万
|2.50
|
ENS:US
ｴﾅｰｼｽ
|115.73 千
|7.40 百万
|2.35
企業概要
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to generate a long-term return in excess of the MSCI World Small Cap Index. The Fund invests in equity and equity equivalent securities of smaller companies.
住所Kempen & Co NV
電話番号-
Webサイトwww.kempen.nl