Kempen International Funds -

KGSCBNE:LX
41.76
EUR
0.23
0.55%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
35.62 - 43.00
1年トータルリターン
17.97%
年初来リターン
6.57%
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前日終値
41.53
52週レンジ
35.62 - 43.00
1年トータルリターン
18.40%
年初来リターン
6.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
41.76
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
341.216
設定日
07/08/2014
直近配当額 ( 07/23/2018)
0.3
直近配当利回り（税込）
1.44%
ファンドマネージャ
JAN WILLEM BERGHUIS / MAARTEN VANKAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
LXFR:US
ﾗｯｸｽﾌｧｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
656.04 千 9.82 百万 3.12
TRN:US
ﾄﾘﾆﾃｨ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
332.42 千 9.75 百万 3.10
THR:US
ｻｰﾓﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
494.23 千 9.68 百万 3.07
2432:JP
ディー・エヌ・エー
582.90 千 9.36 百万 2.97
BC:US
ﾌﾞﾗﾝｽﾞｳｨｯｸ
165.42 千 9.14 百万 2.90
LHCG:US
LHCｸﾞﾙｰﾌﾟ
122.48 千 8.98 百万 2.85
WEF:CN
ｳｴｽﾀﾝ･ﾌｫﾚｽﾄ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ
4.91 百万 8.57 百万 2.72
SAVE:US
ｽﾋﾟﾘｯﾄ航空
252.78 千 7.87 百万 2.50
FSLR:US
ファーストソーラー
174.42 千 7.87 百万 2.50
ENS:US
ｴﾅｰｼｽ
115.73 千 7.40 百万 2.35
企業概要
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to generate a long-term return in excess of the MSCI World Small Cap Index. The Fund invests in equity and equity equivalent securities of smaller companies.
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl