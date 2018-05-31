ｷﾝｸﾞｽﾞﾛｰｽﾞﾏｲﾆﾝｸﾞ
KGRSY:US
OTC US
0.29
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/31
出来高
400
前日終値
0.29
52週レンジ
0.27 - 0.34
出来高
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前日終値
0.29
52週レンジ
0.27 - 0.34
年初来リターン
-9.37%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
42.340
発行済株式数 (百万)
146.002
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
キングズローズ・マイニング（Kingsrose Mining Ltd.) は、金の探査・生産会社。スマ トラ南部のWay Linggo金プロジェクトの権益を保有する。
住所Suite 9/Level 2
12-14 Thelma Street
West Perth, WA 6005
Australia
電話番号61-8-9486-1149
Webサイトwww.kingsrosemining.com.au