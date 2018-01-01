KollagenX Corp
KGNX:US
OTC US
USD
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出来高
700
前日終値
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52週レンジ
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出来高
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年初来リターン
-90.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
520.000
発行済株式数 (百万)
52.000
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Household Products
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企業概要
KollagenX Corp. produces anti-aging skin care products. The Company's products include eye serum, cleanser, face cream, face mask, and lip gloss.
住所4850 Eucalyptus Ave. Suite B
Chino Hills, CA 91710
United States
電話番号-
Webサイトwww.kollagenx.com
- Rondell Fletcher President
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