Kange Corp
KGNR:US
OTC US
0.95
USD
0.05
5.00%
更新日時 2018/05/22
始値
0.95
安値 - 高値 レンジ（日）
0.95 - 0.95
出来高
400
前日終値
1.00
52週レンジ
0.80 - 4.00
始値
0.95
安値 - 高値 レンジ（日）
0.95 - 0.95
出来高
400
前日終値
1.00
52週レンジ
0.80 - 4.00
年初来リターン
-24.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
13.459
発行済株式数 (百万)
14.168
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Technology
業種
Software
産業サブグループ
Application Software
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企業概要
Kange Corp. develops and sells mobile software for different mobile software operating platforms.
住所848 N Rainbow Blvd
#3435
Las Vegas, NV 89107
United States
電話番号1-702-475-5537
Webサイトwww.kangecorp.com