ｶﾙﾉｰｽ･ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏｲﾝ
KGM:AU
ASE
0.01
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/13
出来高
72,000
前日終値
0.01
52週レンジ
0.01 - 0.02
出来高
72,000
前日終値
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52週レンジ
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年初来リターン
-20.00%
株価収益率(PER) (TTM)
18.82
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
0.00
時価総額 (百万 AUD)
7.154
発行済株式数 (百万)
894.240
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
2,121.57
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
カルノース・ゴールドマイン（KalNorth Gold Mines Limited）は、金の探査・生産会社 。西オーストラリア州東部金鉱地（Eaestern Goldfields）の Lindsay Find 鉱区でプロ ジェクトを展開。
住所12 St George's Terrace
Perth, WA 6000
Australia
電話番号61-8-9225-5544
Webサイトwww.kalnorthgoldmines.com