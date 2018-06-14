Kempen International Funds -
KGLPRAI:LX
2,803.70
EUR
16.68
0.59%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,482.08 - 2,855.79
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.94%
前日終値
2,820.38
52週レンジ
2,482.08 - 2,855.79
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
2,803.7
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
76.967
設定日
05/15/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MATTHIJS STORM / EGBERT J NIJMEIJER
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.91%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|34.95 千
|4.52 百万
|6.51
|
HST:US
ﾎｽﾄ･ﾎﾃﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ﾘｿﾞｰﾄ
|163.87 千
|2.65 百万
|3.82
|
8802:JP
三菱地所
|162.81 千
|2.47 百万
|3.55
|
DWNI:GR
ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ
|62.91 千
|2.46 百万
|3.55
|
PSA:US
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ
|14.34 千
|2.40 百万
|3.45
|
AVB:US
ｱﾊﾞﾛﾝﾍﾞｲ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾞ
|16.58 千
|2.24 百万
|3.22
|
DCT:US
DCTｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ﾄﾗｽﾄ
|40.94 千
|2.22 百万
|3.20
|
HCP:US
ＨＣＰ
|114.09 千
|2.21 百万
|3.18
|
REG:US
ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ･ｾﾝﾀｰｽﾞ
|44.88 千
|2.19 百万
|3.15
|
GFC:FP
ジェシナ
|15.13 千
|2.17 百万
|3.13
企業概要
Kempen (Lux) Global Property Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aim to generate long term return. The Fund invests in equity and equity equivalent securities issued by listed companies whose principal business is financing, dealing, holding, developing and managing real estate.
住所Kempen & Co NV
電話番号-
Webサイトwww.kempen.nl