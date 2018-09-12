Khong Guan Ltd
KGL:SP
Singapore
2.000
SGD
0.000
0.00%
更新日時 2018/09/12
始値
2.000
安値 - 高値 レンジ（日）
2.000 - 2.000
出来高
2,000
前日終値
2.000
52週レンジ
1.750 - 2.160
1年トータルリターン
1.44%
始値
2.000
安値 - 高値 レンジ（日）
2.000 - 2.000
出来高
2,000
前日終値
2.000
52週レンジ
1.750 - 2.160
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-6.10%
株価収益率(PER) (TTM)
25.89
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (SGD) (TTM)
0.077
時価総額 (百万 SGD)
51.625
発行済株式数 (百万)
25.813
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.91
直近配当利回り（税込）
1.50%
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Agricultural Producers
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企業概要
Khong Guan Limited produces wheat flour and other grain products. The Company serves customers in Singapore.
住所2 MacTaggart Road (Level 3)
Singapore 368078
電話番号65 282-2511
Webサイト
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