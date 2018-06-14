ｷﾛ･ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏｲﾝｽﾞ
KGL:CN
Venture
0.03
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/14
始値
0.03
安値 - 高値 レンジ（日）
0.03 - 0.03
出来高
201,000
前日終値
0.03
52週レンジ
0.02 - 0.07
1年トータルリターン
-44.44%
始値
0.03
安値 - 高値 レンジ（日）
0.03 - 0.03
出来高
201,000
前日終値
0.03
52週レンジ
0.02 - 0.07
1年トータルリターン
-44.44%
年初来リターン
-37.50%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-0.03
時価総額 (百万 CAD)
4.242
発行済株式数 (百万)
169.700
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
キロ・ゴールドマインズ（Kilo Goldmines Ltd.）は、金の探鉱・開発会社。コンゴ共和 国を中心に事業を展開する。
住所141 Adelaide St. West
12th Floor
Toronto, ON M5H 3L5
Canada
電話番号1-416-360-3415
Webサイトwww.kilogold.net