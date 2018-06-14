ｷﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ･ｼﾞｭｴﾘｰ
KGJI:US
NASDAQ CM
1.30
USD
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0.03%
更新日時 2:42 JST 2018/06/15
始値
1.31
安値 - 高値 レンジ（日）
1.29 - 1.31
出来高
25,289
前日終値
1.30
52週レンジ
1.20 - 2.50
1年トータルリターン
-33.99%
始値
1.31
安値 - 高値 レンジ（日）
1.29 - 1.31
出来高
25,289
前日終値
1.30
52週レンジ
1.20 - 2.50
1年トータルリターン
-33.99%
年初来リターン
-35.62%
株価収益率(PER) (TTM)
1.41
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
0.92
時価総額 (百万 USD)
85.948
発行済株式数 (百万)
66.114
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.04
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Jewelry & Watch Stores
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企業概要
キングゴールド・ジュエリー（Kingold Jewelry Inc.）は、宝石会社。子会社を通じて、24金の宝飾品や家庭用装飾品をデザイン、製造する。24金の宝飾品は重量単位で販売。
住所15 Huangpu Science & Tech Pk
Jiang'an District, Wuhan
Hubei Province, 430023
China
電話番号86-27-65660703
Webサイトwww.kingoldjewelry.com