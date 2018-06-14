Salient EM Infrastructure Fu
KGIYX:US
NASDAQ GM
22.11
USD
0.16
0.72%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.10 - 24.25
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
-3.00%
前日終値
22.27
52週レンジ
22.10 - 24.25
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
-3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
22.11
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
17.773
設定日
06/29/2007
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.23419
直近配当利回り（税込）
4.24%
ファンドマネージャ
DAVID RUFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.87%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
1308:HK
海豊国際控股[ｴｽ･ｱｲ･ﾃｨｰ･ｼｰ･ｲﾝ
|1.39 百万
|1.38 百万
|5.55
|
2688:HK
新奥能源控股[ENNｴﾅｼﾞｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨ
|152.60 千
|1.36 百万
|5.47
|
SAPR11:BZ
ﾊﾟﾗﾅ州上下水道公社(SANEPAR)
|72.66 千
|1.32 百万
|5.28
|
OMAB:MM
ｸﾞﾙﾎﾟｱｴﾛﾎﾟﾙﾁｭｱﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ｾﾝﾄﾛﾉﾙﾃ
|244.90 千
|1.20 百万
|4.80
|
1052:HK
越秀交通基建[ﾕｴｼｳ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ･ｲ
|1.55 百万
|1.19 百万
|4.78
|
CCRO3:BZ
ｺﾝｾｯｿﾝｴｽ･ﾛﾄﾞﾋﾞｱﾘｱｽ
|295.00 千
|1.12 百万
|4.47
|
152:HK
深ｾﾝ国際控股[ｼﾝｾﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･
|475.00 千
|1.04 百万
|4.17
|
1310:HK
香港寛頻[ｴｲﾁｹｰﾋﾞｰｴﾇ]
|732.38 千
|864.14 千
|3.46
|
TERRA13:MM
PLAｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾗﾄﾞﾗ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ
|515.23 千
|860.14 千
|3.45
|
6198:HK
青島港国際[ﾁﾝﾀｵ･ﾎﾟｰﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮ
|1.13 百万
|833.70 千
|3.34
企業概要
Salient EM Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in infrastructure-related securities issued by companies involved in construction, development, financing or operation of infrastructure assets in emerging markets.
住所Forward Funds
101 California Street
16th Floor
San Francisco, CA 94111
電話番号1-800-999-6809
Webサイトwww.salientpartners.com