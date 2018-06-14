Salient EM Infrastructure Fu

KGIYX:US
NASDAQ GM
22.11
USD
0.16
0.72%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.10 - 24.25
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
-3.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.27
52週レンジ
22.10 - 24.25
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
-3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
22.11
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
17.773
設定日
06/29/2007
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.23419
直近配当利回り（税込）
4.24%
ファンドマネージャ
DAVID RUFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1308:HK
海豊国際控股[ｴｽ･ｱｲ･ﾃｨｰ･ｼｰ･ｲﾝ
1.39 百万 1.38 百万 5.55
2688:HK
新奥能源控股[ENNｴﾅｼﾞｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨ
152.60 千 1.36 百万 5.47
SAPR11:BZ
ﾊﾟﾗﾅ州上下水道公社(SANEPAR)
72.66 千 1.32 百万 5.28
OMAB:MM
ｸﾞﾙﾎﾟｱｴﾛﾎﾟﾙﾁｭｱﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ｾﾝﾄﾛﾉﾙﾃ
244.90 千 1.20 百万 4.80
1052:HK
越秀交通基建[ﾕｴｼｳ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ･ｲ
1.55 百万 1.19 百万 4.78
CCRO3:BZ
ｺﾝｾｯｿﾝｴｽ･ﾛﾄﾞﾋﾞｱﾘｱｽ
295.00 千 1.12 百万 4.47
152:HK
深ｾﾝ国際控股[ｼﾝｾﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･
475.00 千 1.04 百万 4.17
1310:HK
香港寛頻[ｴｲﾁｹｰﾋﾞｰｴﾇ]
732.38 千 864.14 千 3.46
TERRA13:MM
PLAｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾗﾄﾞﾗ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ
515.23 千 860.14 千 3.45
6198:HK
青島港国際[ﾁﾝﾀｵ･ﾎﾟｰﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮ
1.13 百万 833.70 千 3.34
企業概要
Salient EM Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in infrastructure-related securities issued by companies involved in construction, development, financing or operation of infrastructure assets in emerging markets.
住所
Forward Funds
101 California Street
16th Floor
San Francisco, CA 94111
電話番号
1-800-999-6809
Webサイト
www.salientpartners.com