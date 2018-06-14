KGIｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ･ﾀｲﾗﾝﾄﾞ
KGI:TB
Bangkok
4.24
THB
0.04
0.93%
更新日時 18:38 JST 2018/06/14
始値
4.28
安値 - 高値 レンジ（日）
4.22 - 4.28
出来高
6,211,955
前日終値
4.28
52週レンジ
3.86 - 5.30
1年トータルリターン
12.94%
始値
4.28
安値 - 高値 レンジ（日）
4.22 - 4.28
出来高
6,211,955
前日終値
4.28
52週レンジ
3.86 - 5.30
1年トータルリターン
12.94%
年初来リターン
-4.50%
株価収益率(PER) (TTM)
9.24
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (THB) (TTM)
0.46
時価総額 (十億 THB)
8.445
発行済株式数 (十億)
1.992
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
2.64
直近配当利回り（税込）
7.55%
セクター
Financials
業種
Institutional Financial Svcs
産業サブグループ
Institutional Brokerage
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企業概要
KGIセキュリティーズ・タイランド（KGI Securities Thailand Public Company Limited d）は証券仲介、証券取引、投資銀行業務、投資顧問サービスを提供。
住所8/F - 11/F, Asia Centre Bldg
173 South Sarthorn Road
Bangkok, 10120
Thailand
電話番号66-2-658-8888
Webサイトwww.kgieworld.co.th