ﾊﾟﾝｺﾞﾘﾝ･ﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
KGHZF:US
OTC US
0.04
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/08
出来高
18,000
前日終値
0.04
52週レンジ
0.03 - 0.06
出来高
18,000
前日終値
0.04
52週レンジ
0.03 - 0.06
年初来リターン
42.38%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
5.716
発行済株式数 (百万)
132.925
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Other Mined Minerals
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企業概要
パンゴリン・ダイヤモンズ（Pangolin Diamonds Corp）は探鉱・開発会社。ボツワナ産ダイヤモンドの評価・探鉱・開発・抽出を手掛ける。
住所25 Adelaide Street East
Suite 1614
Toronto, ON M5C 3A1
Canada
電話番号1-416-594-0473
Webサイトwww.pangolindiamondscorp.com