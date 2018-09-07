Kaiser Group Holdings Inc
KGHI:US
OTC US
7.50
USD
0.20
2.74%
更新日時 2018/09/07
始値
7.00
安値 - 高値 レンジ（日）
7.00 - 7.50
出来高
372
前日終値
7.30
52週レンジ
7.00 - 12.50
始値
7.00
安値 - 高値 レンジ（日）
7.00 - 7.50
出来高
372
前日終値
7.30
52週レンジ
7.00 - 12.50
年初来リターン
-37.50%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-0.95
時価総額 (百万 USD)
10.593
発行済株式数 (百万)
1.412
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Industrials
業種
Waste & Environ Svcs & Equip
産業サブグループ
Environ Engineer & Consulting
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企業概要
Kaiser Group Holdings, Inc. serves as a general contractor at the United States Department of Energy's Rocky Flats site. The Company is also seeking to offer derivative captive insurance services to third party clients.
住所9300 Lee Highway
Fairfax, VA 22031-1207
United States
電話番号1-703-934-3413
Webサイトwww.kaisergroup.com