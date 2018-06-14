ｹﾝﾍﾟﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ高配当株式ﾌｧﾝﾄﾞ
KGHDF:NA
EN Amsterdam
32.32
EUR
0.03
0.09%
更新日時 17:00 JST 2018/06/14
始値
32.32
安値 - 高値 レンジ（日）
32.32 - 32.32
前日終値
32.35
52週レンジ
29.80 - 33.15
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
1.45%
始値
32.32
安値 - 高値 レンジ（日）
32.32 - 32.32
出来高
1,851
前日終値
32.35
52週レンジ
29.80 - 33.15
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
32.2417
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
357.930
設定日
10/24/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.24%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
JORIK VAN DEN BOS / JOOST DE GRAAF
直近配当額 ( 05/21/2018)
0.38
直近配当利回り（税込）
4.70%
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
5.48%
3年トータルリターン
8.00%
5年トータルリターン
10.92%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JPMUDLC:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ:米ﾄﾞﾙ
|1.80 千
|21.03 百万
|1.68
|
VZ:US
ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
|472.90 千
|19.32 百万
|1.55
|
LYB:US
ﾗｲｵﾝﾃﾞﾙﾊﾞｾﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|216.30 千
|18.93 百万
|1.52
|
SKM:US
ＳＫテレコム
|961.90 千
|18.91 百万
|1.51
|
HMB:SS
ﾍﾈｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾏｳﾘｯﾂ(H&M)
|1.13 百万
|16.03 百万
|1.28
|
883:HK
中国海洋石油 [CNOOC]
|11.47 百万
|15.91 百万
|1.27
|
VLO:US
バレロ・エナジー
|170.80 千
|15.68 百万
|1.26
|
CNA:LN
ｾﾝﾄﾘｶ
|8.83 百万
|15.48 百万
|1.24
|
CS:FP
ｱｸｻ
|648.50 千
|15.38 百万
|1.23
|
ORA:FP
オランジュ
|1.02 百万
|15.35 百万
|1.23
企業概要
ケンペン・グローバル高配当ファンドNV（Kempen Global High Dividend Fund NV）は、 オランダ籍のオープンエンド型投資信託。安定した配当成長のある世界の優良企業で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所Kempen & Co NV
電話番号-
Webサイトwww.kempen.nl