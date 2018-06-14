ｹﾝﾍﾟﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ高配当株式ﾌｧﾝﾄﾞ

KGHDF:NA
EN Amsterdam
32.32
EUR
0.03
0.09%
更新日時 17:00 JST 2018/06/14
始値
32.32
安値 - 高値 レンジ（日）
32.32 - 32.32
前日終値
32.35
52週レンジ
29.80 - 33.15
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
1.45%
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始値
32.32
安値 - 高値 レンジ（日）
32.32 - 32.32
出来高
1,851
前日終値
32.35
52週レンジ
29.80 - 33.15
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
32.2417
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
357.930
設定日
10/24/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.24%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
JORIK VAN DEN BOS / JOOST DE GRAAF
直近配当額 ( 05/21/2018)
0.38
直近配当利回り（税込）
4.70%
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
5.48%
3年トータルリターン
8.00%
5年トータルリターン
10.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JPMUDLC:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ:米ﾄﾞﾙ
1.80 千 21.03 百万 1.68
VZ:US
ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
472.90 千 19.32 百万 1.55
LYB:US
ﾗｲｵﾝﾃﾞﾙﾊﾞｾﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
216.30 千 18.93 百万 1.52
SKM:US
ＳＫテレコム
961.90 千 18.91 百万 1.51
HMB:SS
ﾍﾈｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾏｳﾘｯﾂ(H&M)
1.13 百万 16.03 百万 1.28
883:HK
中国海洋石油 [CNOOC]
11.47 百万 15.91 百万 1.27
VLO:US
バレロ・エナジー
170.80 千 15.68 百万 1.26
CNA:LN
ｾﾝﾄﾘｶ
8.83 百万 15.48 百万 1.24
CS:FP
ｱｸｻ
648.50 千 15.38 百万 1.23
ORA:FP
オランジュ
1.02 百万 15.35 百万 1.23
企業概要
ケンペン・グローバル高配当ファンドNV（Kempen Global High Dividend Fund NV）は、 オランダ籍のオープンエンド型投資信託。安定した配当成長のある世界の優良企業で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl