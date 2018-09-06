ｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰ
KGFN:MM
Mexico SE
67.38
MXN
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更新日時 2018/09/06
出来高
3,200
前日終値
67.38
52週レンジ
67.38 - 95.97
出来高
3,200
前日終値
67.38
52週レンジ
67.38 - 95.97
年初来リターン
-23.94%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
-
時価総額 (十億 MXN)
143.607
発行済株式数 (十億)
2.131
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
4.07%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Home Products Stores
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企業概要
キングフィッシャー（Kingfisher plc）は、増改築用製品の販売会社。欧州全土で店舗およびオンラインでの販売を手掛ける。
住所3 Sheldon Square
Paddington
London, W2 6PX
United Kingdom
電話番号44-20-7372-8008
Webサイトwww.kingfisher.pl