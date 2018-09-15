ｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰ
KGFHY:US
OTC US
6.90
USD
0.03
0.36%
更新日時 2018/09/15
始値
7.01
安値 - 高値 レンジ（日）
6.87 - 7.01
出来高
1,048,393
前日終値
6.88
52週レンジ
6.83 - 10.41
1年トータルリターン
-10.01%
始値
7.01
安値 - 高値 レンジ（日）
6.87 - 7.01
出来高
1,048,393
前日終値
6.88
52週レンジ
6.83 - 10.41
1年トータルリターン
-10.01%
年初来リターン
-26.75%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
7.353
発行済株式数 (十億)
1.066
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
5.74%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Home Products Stores
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企業概要
キングフィッシャー（Kingfisher plc）は、増改築用製品の販売会社。欧州全土で店舗およびオンラインでの販売を手掛ける。
住所3 Sheldon Square
Paddington
London, W2 6PX
United Kingdom
電話番号44-20-7372-8008
Webサイトwww.kingfisher.pl