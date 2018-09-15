ｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰ
KGF:LN
London
262.40
GBp
3.20
1.23%
更新日時 2018/09/15
始値
259.50
安値 - 高値 レンジ（日）
259.50 - 264.80
出来高
10,907,948
前日終値
259.20
52週レンジ
257.10 - 366.00
1年トータルリターン
-5.75%
始値
259.50
安値 - 高値 レンジ（日）
259.50 - 264.80
出来高
10,907,948
前日終値
259.20
52週レンジ
257.10 - 366.00
1年トータルリターン
-5.75%
年初来リターン
-22.30%
株価収益率(PER) (TTM)
11.87
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
0.22
時価総額 (十億 GBp)
5.593
発行済株式数 (十億)
2.131
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.49
直近配当利回り（税込）
4.12%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Home Products Stores
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
キングフィッシャー（Kingfisher plc）は、増改築用製品の販売会社。欧州全土で店舗およびオンラインでの販売を手掛ける。
住所3 Sheldon Square
Paddington
London, W2 6PX
United Kingdom
電話番号44-20-7372-8008
Webサイトwww.kingfisher.pl