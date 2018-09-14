DWS Global Small Cap Fund
KGDZX:US
NASDAQ GM
39.37
USD
0.16
0.41%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.92 - 41.85
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
0.43%
前日終値
39.21
52週レンジ
36.92 - 41.85
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
39.37
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
283.441
設定日
10/23/2004
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.3541
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JOSEPH AXTELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.17%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RUSHA:US
ﾗｯｼｭ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｼﾞｽﾞ
|125.96 千
|5.68 百万
|1.95
|
RIG:US
ﾄﾗﾝｽｵｰｼｬﾝ
|385.92 千
|4.97 百万
|1.70
|
OIS:US
ｵｲﾙ･ｽﾃｰﾂ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|136.17 千
|4.75 百万
|1.63
|
RTRX:US
ﾚﾄﾛﾌｨﾝ
|171.36 千
|4.74 百万
|1.62
|
KMG:US
KMGｹﾐｶﾙｽﾞ
|61.47 千
|4.41 百万
|1.51
|
CSII:US
ｶｰﾃﾞｨｵﾊﾞｽｷｭﾗｰｼｽﾃﾑｽﾞ
|115.42 千
|4.38 百万
|1.50
|
DCO:US
ﾃﾞｭｺﾏﾝ
|125.71 千
|4.19 百万
|1.44
|
PRSC:US
ﾌﾟﾛﾋﾞﾃﾞﾝｽ･ｻｰﾋﾞｽ
|55.70 千
|3.90 百万
|1.34
|
669:HK
創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ]
|688.21 千
|3.87 百万
|1.33
|
HRTX:US
ﾍﾛﾝ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ
|101.05 千
|3.78 百万
|1.30
企業概要
DWS Global Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is above-average long-term capital appreciation. The Fund invests at least 65% of total assets in common stocks and other equities of small companies throughout the world (companies with market values similar to the smallest 20% of the Citigroup Broad Market Index).
住所Deutsche Invest Mgmt Americas Inc
345 Park Avenue
New York, NY 10154
電話番号1-844-851-4255
Webサイトwww.fundsus.deutscheawm.com