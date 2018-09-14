DWS Global Small Cap Fund

KGDZX:US
NASDAQ GM
39.37
USD
0.16
0.41%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.92 - 41.85
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
39.21
52週レンジ
36.92 - 41.85
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
39.37
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
283.441
設定日
10/23/2004
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.3541
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JOSEPH AXTELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
RUSHA:US
ﾗｯｼｭ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｼﾞｽﾞ
125.96 千 5.68 百万 1.95
RIG:US
ﾄﾗﾝｽｵｰｼｬﾝ
385.92 千 4.97 百万 1.70
OIS:US
ｵｲﾙ･ｽﾃｰﾂ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
136.17 千 4.75 百万 1.63
RTRX:US
ﾚﾄﾛﾌｨﾝ
171.36 千 4.74 百万 1.62
KMG:US
KMGｹﾐｶﾙｽﾞ
61.47 千 4.41 百万 1.51
CSII:US
ｶｰﾃﾞｨｵﾊﾞｽｷｭﾗｰｼｽﾃﾑｽﾞ
115.42 千 4.38 百万 1.50
DCO:US
ﾃﾞｭｺﾏﾝ
125.71 千 4.19 百万 1.44
PRSC:US
ﾌﾟﾛﾋﾞﾃﾞﾝｽ･ｻｰﾋﾞｽ
55.70 千 3.90 百万 1.34
669:HK
創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ]
688.21 千 3.87 百万 1.33
HRTX:US
ﾍﾛﾝ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ
101.05 千 3.78 百万 1.30
企業概要
DWS Global Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is above-average long-term capital appreciation. The Fund invests at least 65% of total assets in common stocks and other equities of small companies throughout the world (companies with market values similar to the smallest 20% of the Citigroup Broad Market Index).
住所
Deutsche Invest Mgmt Americas Inc
345 Park Avenue
New York, NY 10154
電話番号
1-844-851-4255
Webサイト
www.fundsus.deutscheawm.com