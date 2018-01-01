金蝶国際軟件集団[ｷﾝｸﾞﾃﾞｨｰInt
KGDEY:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
92.75
52週レンジ
44.40 - 102.29
出来高
0
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92.75
52週レンジ
44.40 - 102.29
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
32.809
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
0.19%
セクター
Technology
業種
Software
産業サブグループ
Application Software
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企業概要
金蝶国際軟件集団［ｷﾝｸﾞﾃﾞｨｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｿﾌﾄｳｴｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ］（Kingdee International Software Group Company Limited）はソフトウエアメーカー。子会社を通じて企業の統合管理ソフトウエア、電子取引アプリケーション、ミドルウエアの開発、販売に従事。インターネット関連サービスや、企業向け電子商取引サイトの開設サービスも手掛ける。そのほかソリューション・コンサルティングやテクニカルサポートサービスも提供。
住所Kingdee Soft Pk, No2 Kejinan 1
South District, Hi-Tech Ind Pa
Shenzen City, 518057
China
電話番号86-20-3879-1186
Webサイトwww.kingdee.com