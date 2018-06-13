Deutsche Global Small Cap Fu

KGDCX:US
NASDAQ GM
30.98
USD
0.02
0.06%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.31 - 32.05
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
31.00
52週レンジ
27.31 - 32.05
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
30.98
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
304.551
設定日
04/16/1998
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.3541
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JOSEPH AXTELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.99%
信託報酬額
0.80%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MONC:IM
モンクレール
169.84 千 7.67 百万 2.09
RUSHA:US
ﾗｯｼｭ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｼﾞｽﾞ
165.36 千 6.75 百万 1.84
PRSC:US
ﾌﾟﾛﾋﾞﾃﾞﾝｽ･ｻｰﾋﾞｽ
70.57 千 6.16 百万 1.68
OIS:US
ｵｲﾙ･ｽﾃｰﾂ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
159.47 千 5.73 百万 1.56
RTRX:US
ﾚﾄﾛﾌｨﾝ
213.06 千 5.35 百万 1.45
RIG:US
ﾄﾗﾝｽｵｰｼｬﾝ
411.72 千 5.09 百万 1.38
669:HK
創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ]
854.21 千 5.04 百万 1.37
UTDI:GR
ユナイテッド･インターネット
72.92 千 4.73 百万 1.29
NOBINA:SS
ﾉﾋﾞﾅ
698.73 千 4.59 百万 1.25
ALT:FP
ｵﾙﾄﾗﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
295.98 千 4.57 百万 1.24
企業概要
Deutsche Global Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is above-average long-term capital appreciation. The Fund invests at least 65% of total assets in common stocks and other equities of small companies throughout the world (companies with market values similar to the smallest 20% of the Citigroup Broad Market Index).
住所
Deutsche Invest Mgmt Americas Inc
345 Park Avenue
New York, NY 10154
電話番号
1-844-851-4255
Webサイト
www.fundsus.deutscheawm.com