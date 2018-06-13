Deutsche Global Small Cap Fu
KGDCX:US
NASDAQ GM
30.98
USD
0.02
0.06%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.31 - 32.05
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
3.09%
前日終値
31.00
52週レンジ
27.31 - 32.05
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
30.98
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
304.551
設定日
04/16/1998
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.3541
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JOSEPH AXTELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.99%
信託報酬額
0.80%
経費率
2.27%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MONC:IM
モンクレール
|169.84 千
|7.67 百万
|2.09
|
RUSHA:US
ﾗｯｼｭ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｼﾞｽﾞ
|165.36 千
|6.75 百万
|1.84
|
PRSC:US
ﾌﾟﾛﾋﾞﾃﾞﾝｽ･ｻｰﾋﾞｽ
|70.57 千
|6.16 百万
|1.68
|
OIS:US
ｵｲﾙ･ｽﾃｰﾂ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|159.47 千
|5.73 百万
|1.56
|
RTRX:US
ﾚﾄﾛﾌｨﾝ
|213.06 千
|5.35 百万
|1.45
|
RIG:US
ﾄﾗﾝｽｵｰｼｬﾝ
|411.72 千
|5.09 百万
|1.38
|
669:HK
創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ]
|854.21 千
|5.04 百万
|1.37
|
UTDI:GR
ユナイテッド･インターネット
|72.92 千
|4.73 百万
|1.29
|
NOBINA:SS
ﾉﾋﾞﾅ
|698.73 千
|4.59 百万
|1.25
|
ALT:FP
ｵﾙﾄﾗﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|295.98 千
|4.57 百万
|1.24
企業概要
Deutsche Global Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is above-average long-term capital appreciation. The Fund invests at least 65% of total assets in common stocks and other equities of small companies throughout the world (companies with market values similar to the smallest 20% of the Citigroup Broad Market Index).
住所Deutsche Invest Mgmt Americas Inc
345 Park Avenue
New York, NY 10154
電話番号1-844-851-4255
Webサイトwww.fundsus.deutscheawm.com