KG Denim Ltd
KGD:IN
BSE India
34.00
INR
0.05
0.15%
更新日時 2018/09/14
始値
32.90
安値 - 高値 レンジ（日）
32.90 - 34.40
出来高
3,118
前日終値
33.95
52週レンジ
30.35 - 84.90
1年トータルリターン
-46.37%
始値
32.90
安値 - 高値 レンジ（日）
32.90 - 34.40
出来高
3,118
前日終値
33.95
52週レンジ
30.35 - 84.90
1年トータルリターン
-46.37%
年初来リターン
-57.87%
株価収益率(PER) (TTM)
95.91
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (INR) (TTM)
0.35
時価総額 (百万 INR)
872.233
発行済株式数 (百万)
25.654
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.12
直近配当利回り（税込）
2.21%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Apparel & Textile Products
産業サブグループ
Textile & Textile Products
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企業概要
K.G.Denim Limited manufactures denim fabrics, jeans wear, spinning ring spun.
住所Thenthirumalai
Coimbatore
Coimbatore, 641302
India
電話番号91-42-5430-4401
Webサイトwww.kgdenim.com/