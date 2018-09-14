Kestrel Gold Inc
KGC:CN
Venture
0.02
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
始値
0.02
安値 - 高値 レンジ（日）
0.02 - 0.02
出来高
88,150
前日終値
0.02
52週レンジ
0.02 - 0.19
1年トータルリターン
-81.25%
始値
0.02
安値 - 高値 レンジ（日）
0.02 - 0.02
出来高
88,150
前日終値
0.02
52週レンジ
0.02 - 0.19
1年トータルリターン
-81.25%
年初来リターン
-70.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-0.01
時価総額 (千 CAD)
919.263
発行済株式数 (百万)
61.284
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
Kestrel Gold, Inc. explores for gold. The Company operates in the Yukon Territory in Canada.
住所1217 Centre Street NW
Suite 218
Calgary, AB T2E 2R3
Canada
電話番号1-604-824-6056
Webサイトwww.kestrelgold.com