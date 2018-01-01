建滔積層板控股[ｷﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ･ﾗﾐﾈ
KGBLY:US
OTC US
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (HKD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
123.240
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Chemicals
産業サブグループ
Specialty Chemicals
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企業概要
建滔積層板控股［ｷﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ･ﾗﾐﾈｰﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ］（Kingboard Laminates Holdings Limited）は、垂直統合型の電子材料製造会社。ラミネート製品には、グラスエポキシ基板、ラミネート紙、およびコンポジット積層板などがある。
住所No 12 Science Park East Av
2nd Floor Harbour View 1
Sha Tin
Hong Kong (SAR)
電話番号852-2605-6493
Webサイトwww.kblaminates.com