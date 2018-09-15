ｸﾛﾝﾀﾞｲｸ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ
KG:CN
Venture
0.30
CAD
0.03
11.32%
更新日時 2018/09/15
始値
0.27
安値 - 高値 レンジ（日）
0.27 - 0.30
出来高
50,892
前日終値
0.27
52週レンジ
0.22 - 0.48
1年トータルリターン
-32.95%
始値
0.27
安値 - 高値 レンジ（日）
0.27 - 0.30
出来高
50,892
前日終値
0.27
52週レンジ
0.22 - 0.48
1年トータルリターン
-32.95%
年初来リターン
-15.71%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-0.02
時価総額 (百万 CAD)
28.582
発行済株式数 (百万)
96.888
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
クロンダイク・ゴールド（Klondike Gold Corp.）は小規模鉱山会社。カナダのユーコン 地域とブリティッシュコロンビア州の金鉱床の採掘に従事する。
住所711-675 West Hastings Street
Vancouver, BC V6B 1N2
Canada
電話番号1-604-685-2222
Webサイトwww.klondikegoldcorp.com